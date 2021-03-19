الضرائب: 511 ممولا مسجلا في الفاتورة الإلكترونية.. فيديو

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن إجمالي عدد المسجلين في منظومة الفاتورة الالكترونية ممن تقدموا طواعية لمركز كبار الممولين ، بلغ حتى الآن ٥١١ شركة مسجلة .





جاء ذلك خلال ندوة الضرائب.. آخر التطورات والإقرارات الالكترونية ومسئوليات الممولين،التي نظمها قسم الاقتصاد بموقع صدى البلد الاخباري بحضور كلا من عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب السابق، ياسر محارم، الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، ومحسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة بمصلحة الضرائب المصرية.





و قال "محروس" إن عمليات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تأتي في إطار تكليفات وزارة المالية بعمليات ميكنة منظومة الضرائب للتيسير علي الممولين.





وأضاف محروس أن عمليات تطبيق الفاتورة الإلكترونية تمت على ٣ مراحل كان أولها في منتصف نوفمبر الماضي بواقع ١٣٥ شركة والثانية في منتصف فبراير السابق بواقع ٣٤٧ شركة، اما المرحلة الثالثة فكانت بإجمالي ٢٨٠٠ شركة مشكلة بمركز كبار الممولين.





وأشار إلى أن هناك رغبة حقيقية لدي الممولين في التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية .



