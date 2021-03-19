عروسا بنها ضحيتا الغاز.. لم يفرحا سوى ساعات وتوفيا رابع يوم زفافهما

بين ليلة وضحاها تبدلت أجواء السعادة والفرحة داخل منزل العروسين بقرية سندنهور التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية إلى حالة الحزن عقب العثور عليهما جثتين هامدتين رابع يوم زفافهما داخل شقة الزوجية خنقا بالغاز.





أحمد وزوجته شابان فى مقتبل العمر توج قصة حبهما بالزواج الذى جمع بين الأهل والأصدقاء ولم يتوقعا ان القدر سطر لهما هذه النهاية الماساوية وان نصيبهما من الدنيا مع بعضهما سوف يكون ساعات معدودة حيث لقيا ربهما خنقا بالغاز داخل الشقة دون ان يشعر بهما أحد.

وتبين ان العروسين انقطع الاتصال مع أسرتيهما ولم يجيبا على الاتصالات المتكررة، مما دفع عدد من الأهالي إلى طرق الباب عليهما، ولكن دون استجابة، وبعد استطلاع الأمر، فوجئوا بهما جثتين هامدتين داخل شقة الزوجية، وتبين وجود تسرب غاز بالشقة، وتم التأكد من عدم وجود شبهة جنائية وصرحت النيابة بدفنهما.





من ناحية أخرى شيع اهالى قرية سندنهور جنازة العروسين وسادت حالة من الحزن على زملاء الفقيدين وأقاربها داعين لهما بالرحمة والمغفرة.

لقي عروسان مصرعهما بعد ساعات من زفافهما خنقا بالغاز داخل شقتهما بقرية سندنهور بدائرة مركز بنها في محافظة القليوبية وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتم نقل الجثتين إلى مستشفى بنها العام وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين عقب مناظرة الطب الشرعي.





تلقى العميد خالد المحمدي رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية سندنهور، التابعة لمركز بنها بوفاة عروسين ، خنقًا بالغاز داخل شقتهما.





تم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية وانتقل المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث المركز، وتبين وفاة كل من "أ. م. م." 27 سنة، مهندس وزوجته "م. ع." 22 سنة و بالمعاينة تبين أن المجني عليهما متزوجان منذ 4 ايام وفوجئ الأهل بهما متوفيين، نتيجة تسرب الغاز في الشقة.





وتبين للمعمل الجنائى سلامة الأبواب والشبابيك للشقة محل الواقعة وتم نقل جثتي العروسين إلى مستشفى بنها العام وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية وصرحت بدفن الجثتين بعد ورود تقرير الطبيب الشرعي بعدم وجود شبهة جنائية.





وأكد أفراد أسرة العروسين أنهم فوجئوا بتغيبهما بعد زفافهما بيوم وحاولوا الاتصال بهما للاطمئنان عليهما وبطرق الباب لم يستجيبا وبعد استطلاع الأمر تبين وجودهما جثتين وجود تسرب للغاز بالشقة وتم التأكد من عدم وجود شبهة جنائية والتصريح بدفنهما من النيابة العامة.