نجم ريال مدريد يقترب من مزاملة مصطفى محمد في جالاتا سراي





وذكر موقع " فوتوماك" التركي، أن جالاتا سراي يعتزم ضم مارسيلو لتعويض رحيل عن ساراتشي الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم.





وأضاف الموقع " نقلا عن وسائل إعلام" إسبانية، أن مارسيلو غير سعيد في ريال مدريد، لأنه لم تسنح له الفرصة بالمشاركة خلال الفترة الأخيرة، ويمكن أن يأتي إلى جالاتا سراي سراي مجانًا.





ويستعد جالاتا سراي لمواجهة تشايكور ريزا سبور، اليوم، الجمعة، في تمام السادسة ،مساء، على ملعب تيليكوم تورك آرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري التركي.



ويسعى جالاتا سراي بقيادة نجمه المصري مصطفى محمد، لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وخطف صدارة الدوري التركي مؤقتا من بشكتاش.

ويأمل مصطفى محمد في استعادة نغمة التهديف مجددا، بعدما غياب عن هز الشباك آخر 3 مباريات في مسابقة الدوري التركي.

ويحتل جالاتا سراي وصافة جدول الدوري التركي برصيد 61 نقطة، خلف بشكتاش المتصدر بـ 63 نقطة، بينما يتواجد تشايكور ريزا سبور في المركز الـ 14 بـ 31 نقطة.

أكد تقرير صحفي، أن نادي جالاتا سراي التركي، يستهدف التعاقد مع البرازيلي مارسيلو، ظهير أيسر فريق ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.