تقديم الخدمات الطبية لـ 607 آلاف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن مديرية الصحة تواصل، تنفيذ مبادرة دعم صحة المرأة، وذلك من خلال إجراء الفحوصات الطبية والكشف عن الامراض المزمنة، ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والتي انطلقت من شهر أغسطس الماضي، وتهدف الى الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض الغير سارية (السكر - الضغط – السمنة)، في إطار حرص الدولة على الارتقاء بصحة السيدة المصرية.





واوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم إجراء الفحوصات الطبية لـ 607 ألف و686 سيدة، على مستوي المحافظة، وذلك من بداية انطلاق المبادرة من أغسطس الماضي، بجميع الوحدات الصحية، كما انه يتم تحويل الحالات المشتبه بها الي مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوي، حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل اشعات وتحاليل متقدمة الى مركز الأورام، لتقديم كافة الخدمات بالمجان.





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وفي سياق متصل احتفلت محافظة المنيا بالعيد القومي رقم 102، وبهذه المناسبة، قدم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا اصدق التهانئ القلبية لأهالي المنيا ، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد ، وان يعم الخير والامن والأمان على بلادنا الغالية تحت القيادة الرشيدة ، للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، كما وجه المحافظ التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة الذين ضحوا بحياتهم فداءا له.





وأكد المحافظ أنه تم إلغاء كافة الفعاليات والتجمعات الخاصة باحتفال المحافظة بعيدها القومي، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، وذلك استمرارا في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات المتخذة لمجابهته، وسيتم الاكتفاء بافتتاح عدد من المشروعات التي تم الانتهاء منها لخدمة أهالينا من أبناء المحافظة.





وسيضع المحافظ أكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء ، خلال الاحتفال ، كما سيفتتح الملتقي التوظيفي، الذي تنظمه المحافظة ضمن أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني بشارع مصر بمنطقة كورنيش النيل ، لتوفير حوالي 1600 فرصة عمل لأبناء محافظة المنيا.





وأضاف المحافظ أننا في تلك الأيام والاحداث الاستثنائية ليس في بلادنا فقط بل العالم أجمع، نستلهم ممن سبقونا أروع النماذج في التضحية والفداء من أجل الدفاع عن تراب الوطن وسلامة أراضية.





ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق باجراءات مكافحة فيروس كورونا والالتزام بكافة القرارات والإجراءات التي اتخذتها المحافظة في هذا الشأن، نظرا لحالة الضرورة التي تقتضيها المصلحة العامة للبلاد، وحرصا من الدولة المصرية على صحة وسلامة جميع المواطنين.



