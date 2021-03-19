غير منطقي.. شيما صابر تعلق على استبعاد زوجها رامي صبري من المنتخب

علقت الإعلامية شيما صابر على استبعاد زوجها رامي صبري مدافع فريق انبي من قائمة المنتخب المصري النهائية لمواجهة كينيا وجزر القمر.





‏وكتبت شيما صابر عبر حسابها بتويتر: تواجد الونش وأيمن اشرف في معسكر المنتخب منطقي جدا.. لكن لما تبقي مدافع اسمك رامي صبري عامل كل واجباتك الدفاعية والهجومية ومسجل ٥ اهداف وبتقود فريقك للمربع الذهبي ويتم استبعادك لضم احمد ايمن منصور اللي مش بيلعب اصلا يبقي ده امر مش منطقي!!!!".





وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، قائمة المنتخب استعدادا للمعسكر الاعدادي لمباراتي كينيا وجزر القمر بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يوم الأحد المقبل ٢١ مارس.



وضمت القائمة كلا من:

محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر

محمد هاني -عمر جابر- ايمن أشرف - أحمد ابوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر- أحمد ايمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجية -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف واستبعد البدري رمضان صبحي بسبب الإصابة.