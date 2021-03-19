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فن

أمير كرارة يوجه رسالة لـ محمد سامي

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:39 م
امير كرارة ومحمد
امير كرارة ومحمد سامي
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مصطفى كرم

شارك الفنان أمير كرارة متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بصورة له مع المخرج محمد سامي من كواليس تصوير مسلسل نسل الأعراب.

وعلق أمير كرارة على الصورة التي ظهرت بها مع محمد سامي مهرج المسلسل قائلا "صاحبي الجامد محمد سامي نسل الاغراب".

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

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