وزير الشباب يناقش إعداد 100 ألف رائد أعمال ضمن مشروع "رواد مصر"





اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع أحمد سمير رشدي المدير التنفيذي لمبادرة رواد مصر بحضور مجموعة من خبراء التنمية البشرية؛ لمناقشة آليات تشجيع الشباب للاقبال على المشروعات الصغيرة.





تطرق اللقاء إلى الحديث عن مبادرة "رواد مصر" التي تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.





واستعرض اللقاء تنفيذ برنامج لتوعية الشباب للتحول لفكر ريادة الأعمال بهدف الوصول الي ١٠٠ ألف رائد أعمال علي مستوي الجمهورية خلال ثلاثة أشهر كأحد الأنشطة الخاصة بمبادرة رواد مصر.





وأكد وزير الشباب والرياضة الحرص على تنمية مهارات الشباب وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل، وتشجعيهم على الاقبال على المشروعات الصغيرة، وتدريبهم على طرق إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية من خلال مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة، وذلك تنفيذًا لأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.





وأوضح الدكتور أشرف صبحي أنه يتم التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية في سبيل خدمة الشباب، وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم، مشيرًا إلى البدء في وضع خطة لتنفيذ مبادرة تقديم 100 ألف رائد أعمال على مستوى الجمهورية ضمن مشروع "رواد مصر".



