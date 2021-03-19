احترس منها.. 7 أمراض تدمر اللثة

نزيف اللثة من العلامات الشائعة، وتنتج من التهاب اللثة، واليذ ينتج عنه أيضا تهيج واحمرار وتورم، وتتسبب حدوث نزيف عند تنظيف الأسنان بالفرشاة.





يمكنك التخلص من هذه المشكلة عن طريق العناية الجيدة بأسنانك، اغسل أسنانك مرتين يوميًا ، واستخدم الخيط كل يوم ، واشطفها يوميًا بغسول الفم المضاد للبكتيريا ، وراجع طبيب أسنانك بانتظام.





التهاب اللثة

إذا لم تحاول علاج التهاب اللثة ، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بأمراض أبرزها تلف الأنسجة والعظام التي تدعم الأسنان.





ذكر موقع " webmd" أنه في كثير من الأحيان قد تكون علامات التهاب اللثة دليل على الإصابة بمجموعة من الأمراض الأخرى، أبرزها





داء السكري

يمكن أن يكون نزيف اللثة أو تورمها علامة تحذيرية لمرض السكري من النوع 1 أو النوع 2 .





عندما تكون مصابًا بهذا المرض ، لا يكون فمك قويًا في محاربة الجراثيم ، لذا فمن المرجح أن تصاب بالعدوى مثل أمراض اللثة، ارتفاع مستويات السكر في الدم المصاحب لمرض السكري يجعل من الصعب على جسمك الشفاء ، مما قد يجعل أمراض اللثة أسوأ.





سرطان الدم

يمكن أن يكون نزيف اللثة علامة على سرطان الدم ، وهو نوع من السرطان، و تساعد الصفائح الدموية جسمك على وقف النزيف. إذا كنت مصابًا بسرطان الدم ، فإن عدد الصفائح الدموية لديك منخفض. هذا يجعل من الصعب عليك إيقاف النزيف في أجزاء مختلفة من جسمك ، بما في ذلك اللثة.





قلة الصفيحات

إذا نزفت اللثة عند تنظيف أسنانك بالفرشاة ولم يتوقف الأمر من تلقاء نفسه ، فقد تتهيج اللثة أو قد يكون لديك نقص الصفيحات .





إذا كنت تعاني من هذه الحالة ، فقد لا يحتوي جسمك على ما يكفي من الصفائح الدموية لتكوين جلطة دموية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى نزيف شديد في أجزاء مختلفة من الجسم ، بما في ذلك اللثة.





الهيموفيليا أو مرض فون ويلبراند

إذا كنت تعاني من نزيف في اللثة أو نزيف حاد عند إصابتك بجرح صغير أو عمل أسنان ، فقد يكون ذلك علامة على وجود اضطراب مثل الهيموفيليا أو مرض فون ويلبراند و في هذه الحالات ، لا يتجلط دمك بشكل صحيح ، لذا قد يكون لديك نزيف في اللثة.





نقص فيتامين سي

يساعد هذا الفيتامين أنسجةك على النمو والإصلاح، يشفي الجروح ويقوي العظام والأسنان و إذا لم يكن جسم يحتوي على ما يكفي من فيتامين سي ، فقد تشعر بالضعف وسرعة الانفعال. بمرور الوقت ، يمكن أيضًا أن تصاب بتورم ونزيف اللثة.





الاسقربوط

إنه أمر نادر الحدوث ، لكن النقص الحاد في فيتامين سي في جسمك يمكن أن يؤدي إلى الإسقربوط ، وهو مرض مرتبط بسوء التغذية، يمكن أن يجعلك ضعيفًا ، ويسبب فقر الدم ، ويؤدي إلى نزيف تحت الجلد، و نزيف اللثة هو علامة نموذجية للإصابة بالاسقربوط.





نقص فيتامين ك

إذا لاحظت الكثير من النزيف من لثتك ، فقد يكون ذلك بسبب عدم حصولك على ما يكفي من فيتامين ك، و يساعد هذا الفيتامين على تجلط الدم بشكل صحيح كما أنه مفيد للعظام إذا لم تحصل على ما يكفي من نظامك الغذائي أو لم يمتصه جسمك جيدًا ، فقد يتسبب ذلك في حدوث مشاكل نزيف.



