ماراثون رياضي بمشاركة 120 شابا وفتاة في كفر الشيخ .. صور

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، ماراثون الجري بمشاركة 120شاب وفتاة من جميع محافظات الجمهورية، بناءً على توجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ورعاية واشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.





قال اللواء جمال نورالدين، محافظة كفر الشيخ، إن الدول تهتم بالرياضة، وتشجع على ممارستها، وتشجع الموهوبين في كافة الألعاب سواء الفردية أو الجماعية، مؤكدا أن الماراثون يأتي تأكيدا على تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة عامة والجري بصفة خاصة ومن أجل التأكيد على أهمية المحافظة علي الصحة العامة.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الماراثون ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة "الرياضة أسلوب حياة"، ويهدف إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة، لتصبح عادة نظرا لما تمثله الرياضة من فائدة تعود على جسم وصحة الإنسان.





وأشار إلى أن المحافظات المشاركة في الماراثون " بورسعيد، الدقهلية، أسوان " بمشاركة 120متسابقًا من جميع الفئات " شباب، فتيات ، ذوي الهمم "،ويأتي في إطار أهمية ممارسة الرياضة وأهميتها على الصحة العامة.









يذكر أن مصطفى غريب، وكيل مديرية الشباب والرياضة، أشرف على الماراثون وبحضور عدد من القيادات التنفيذية الدكتور جمال الشهاوى، مدير إدارة الأداء الرياضي، والدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، و الدكتور حسام سالم، معاون مدير المديرية.