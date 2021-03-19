افتتاح مسجدين بالقليوبية بتكلفة 10 ملايين جنيه

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، مسجدين جديدين، اليوم الجمعة في إطار خطة المديرية لإفتتاح المساجد الجديدة، وإحلال وتجديد القديم، تنفيذا لمنهج وزارة الأوقاف.





وقال أبوالسعود إن المسجد الأول هو مسجد التوحيد بقرية كفرالشوبك بمركز شبين القناطر تم انشاؤه مساحة 500 مترا مربع بتكلفة بلغت 4 ملايين جنيه بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.





أمام المسجد الثانى فهو مسجد الرشيدى بقرية كفر منصور التابعة لإدارة أوقاف طوخ، تم إنشاؤه على مساحة 560 متر مربع بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين جنيه بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.





أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن إجمالى عدد المساجد التي تم افتتاحها خلال الفترة الأخيرة بلغ 17 مسجدا بقرى ومدن المحافظة، وفق الخطة التى أعلنتها الوزارة للمساجد الجديدة.





من جانبه أكد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة القليوبية إن المديرية أصدرت حتى الآن 130 ألف كارت زكى لفلاحي المحافظة بعد توزيع 215 جهاز تابلت وميكنتها لإصدار النقط وبدء توزيع الكروت بخطابات من الجمعيات الزراعية برقم الحيازة ومساحة المزارع، لافتا إلى أن جملة الكروت المخصصة للمحافظة 260 ألف أي أن منظومة الكارت الذكي انتهى منها نسبة 50%.





واشار وكيل الوزارة الى أنه جارى حاليا استخراج شهادة الجلوب جاب لجمعيتي الفراولة بالقلزم وكفر الصهبي بشبين القناطر باعتبارهما أكبر جمعيات لتصدير الفراولة المعروفة بالذهب الأحمر في قرى القليوبية بشبين القناطر وطوخ معقل زراعة المحصول لفتح أسواق العالم أمام الفراولة المصرية المزروعة بالقليوبية.





وأضاف زايد أن إجمالي المساحة المنزرعة بالفراولة بالمحافظة هذا العام بلغ 5500 فدان في 6 قرى بمركزي شبين القناطر وطوخ والتى تشهد لأول مرة استخدام تقنيات الري بالتنقيط وتكويد الزراعات للتشجيع على التصدير.