ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 2 كيلو مخدرات بشبرا الخيمة

ألقت مباحث القليوبية القبض على 3 عاطلين بحوزتهم كمية من المخدرات المتنوعة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من العميد أحمد الدميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بتردد مجموعة من الأشخاص على دائرة القسم لترويج المواد المخدرة.





وتم إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير الأمن وتبين من تحريات الرائد حازم الخيال، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة أن وراء ذلك كلا من "ح. م" 25 عام ، و"م. ا"، 36 عام، و"خ. ع" 48 عام عاطلين ومقيمون دائرة القسم وبحوزتهم 2 كيلو مواد مخدرة متنوعة.





وبمواجهتهما اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم الأثمة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.





من ناحية اخرى قضت محكمة جنايات بنها بإعدام مزارع قتل زوجته خنقا مع سبق الإصرار والرصد، بعد أخذ الرأي الشرعي في حكم إعدامه وتصديق فضيلة مفتي الجمهورية.





صدر الحكم في الجلسة المنعقدة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق والمستشار عادل على ماهر هلال والمستشار ناجى نصر هلال نصر هلال والمستشار مصطفي عبد المنعم عبد العزيز وكيل النيابة.





كانت محكمة جنايات بنها قضت بإحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته بأن خنقها بإيشارب مع سبق الإصرار والترصد إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي حول ما أسند إلي المتهم.





ترجع وقائع القضية لتلقي اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز طوخ بقيام ع.ا.م مزارع بقتل زوجته المجني عليها" ش.ا"

تمكن المقدم محمود إسماعيل رئيس المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة ظنا منه علي خلاف الحقيقة أن زوجته تخونه مع آخر مجهول فعقد العزم وبيت النية علي التخلص منها وقام بخنقها مستخدما غطاء الرأس إيشارب لإزهاق روحها





وتحرر محضرا بالواقعة وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها بإحالة المتهم إلي محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.