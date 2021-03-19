بعد الهجوم الإرهابي.. بيان عاجل من الخارجية الأردنية بشأن السعودية

أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية بيانا هاما حيث ادانت استهداف جماعة الحوثي الإرهابية مصفاة تكرير البترول في العاصمة السعودية الرياض بطائرات مسيرة نجم عنه حريق تمت السيطرة عليه.





وبدوره، أفاد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز بادانة واستنكار المملكة الشديدين استمرار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة والجبانة واستهداف المنشأة المدنية والحيوية بهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة بحسب البيان.





وشدد الفايز على موقف المملكة الدائم الوقوف بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق.



