لعشاق التصوير.. تعرف على أفضل هاتف آيفون يمكنك شراؤه في 2021

تتميز أجهزة آيفون iPhone الأحدث بكاميرات رائعة توفر أداءً قويا يعد الأفضل بين الهواتف الذكية المخصصة للتصوير الفوتوغرافي، ولكن هل تعلم ما هو أفضل هاتف آيفون يجب على عشاق التصوير الفوتوغرافي شراؤه في عام 2021؟.





تقدم شركة آبل Apple كل عام، حسبما ذكر موقع "macworld"، واحدة من أفضل الكاميرات على أي هاتف ذكي في أحدث هواتفها، مما يعني أن أي جهاز آيفون سوف تشتريه بما في ذلك الإصدارات القديمة، سوف تساعدك الكاميرا الخاصة به على إلتقاط صورًا ممتازة وتسجيل مقاطع فيديو لا مثيل لها، مما يجعله الهاتف الأكثر شيوعًا بين المصورين ومصوري الفيديو.









ما هو أفضل هاتف آيفون يمكنك شراؤه في عام 2021؟





1. أفضل هاتف آيفون للتصوير: iPhone 12 Pro Max





يعتبر هذا الهاتف أحد أفضل أجهزة آيفون للتصوير لهذا العام، حيث يحتوي هاتف iPhone 12 Pro Max على إعداد مختلف للكاميرا إذا كنت تريد الحصول على أفضل الصور، حيث يمتاز بكاميرا ثلاثية العدسات، الأولى واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، والثالثة: عدسة تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري حتى 5x، بالإضافة إلى مستشعر TOF 3D LiDAR لاستشعار العمق، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، يمكن استخدامه كميرة التعرف على الوجه Face ID.





ويأتي هاتف آيفون 12 برو ماكس، بشاشة بقياس 6.7 بوصة، من نوع Super Retina XDR OLED، ويعمل الهاتف الرائد بواسطة معالج آبل A14 Bionic، بتكنولوجيا 5 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 و 256 جيجابايت.





ويتمتع هاتف آيفون 12 Pro Max، ببطارية بقوة 3687 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، ويتوفر الهاتف الذكي بسعر 1099 دولار أمريكي (17 ألف و 200 جنيه مصري).









2. أفضل هاتف آيفون للتصوير: iPhone 11 Pro:





يعتبر هاتف آيفون 11 برو، الخيار المناسب إذا كنت تريد هاتف آيفون بكاميرا قوية وبسعر مناسب، حيث تواصل آبل بيعه بسعر أقل، ويأتي الجهاز بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الرئيسية منها واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، والثالثة: عدسة تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K.





ويعمل هاتف iPhone 11 Pro، بمعالج آبل A13 Bionic، بتكنولوجيا 7 نانو متر لذلك فهو لا يزال يقدم أداءً قويًا، ويأتي الهاتف بشاشة من نوع Liquid Retina LCD، بقياس 6.1 بوصة، ويحتوي على بطارية بقوة 3046 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 وات، ويتوفر مقابل سعر 735 دولار (11 ألف و 500 جنيه مصري).



