واتساب يصدم الملايين من مستخدمي آيفون.. هذه الهواتف لن يسمح لها باستخدامه نهائيا

أثار تطبيق واتساب حالة كبيرة من الجدل فى جميع أنحاء العالم منذ بداية العام الجاري، وذلك عقب إعلانه عن سياسة خصوصية جديدة تنص على جمع ومشاركة معلومات مستخدميه مع موقع "فيسبوك"، مما أدى إلى أثارت غضب جميع مستخدميه متهمين التطبيق الموثوق به بانتهاك خصوصيتهم بنص الشروط والأحكام الجديدة التي سيتم تطبيقها إجباريا شهر مايو المقبل.





ومرة أخرى عاد تطبيق التراسل الفوري المملوك لشركة فيسبوك لإثارة الجدال مجددا، فور الإعلان عن إسقاط دعم "واتساب" وتوقفه بشكل نهائي عن العمل على الملايين من أجهزة أبل، مما تسبب في حالة من الصدمة أصابت محبي هواتف آيفون.





وبدءا من هذا الأسبوع حسبما ذكر موقع "business insider"، أصبح "واتساب" لا يدعم أجهزة آيفون القديمة رسميا، وفي الوقت الحالي، تبدأ القائمة الرسمية لهواتف آيفون التي تدعم تشغيل تطبيق التراسل تلك التي تعمل بإصدار نظام التشغيل iOS 10 من أبل، بدلًا من إصدار iOS 9 الذي لا يزال مدرجًا قبل أسبوع.





ويؤكد هذا القرار تقريرًا صادرا هذا الأسبوع من قبل الموقع المتخصص برصد مزايا واتساب المسمى WABetaInfo، بأن أحدث إصدار من برنامج "واتساب" لهواتف أبل، والذي يحمل رقم الإصدار 2.21.50، قد أسقط دعمه عن إصدار نظام التشغيل iOS 9 أيضا.





ووفقا لصفحة الدعم الخاصة بـ "واتساب"، فإن أجهزة آيفون القديمة التي لن يعمل عليها تطبيق التراسل نهائيا مرة أخرى، ولم تعد مدعومة رسميًا داخل النظام البيئي لـ واتساب هي:





iPhone 4





iPhone 4s





iPhone 5





iPhone 5c





iPhone 5s





iPhone 6