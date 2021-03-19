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أخبار العالم

توضيح عاجل من الصحة العالمية بشأن علاقة لقاح أسترازينيكا بالجلطات الدموية

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:09 م
الصحة العالمية توضح
الصحة العالمية توضح علاقة لقاح أسترازينيكيا بالجلطات الدموية
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قسم الخارجي
أصدرت منظمة الصحة العالمية توضيحا عاجلا بشأن المخاوف المتداولة حول لقاح أسترازينيكا،  مؤكدة أنه تم الإبلاغ عن "حالات نادرة جدا وفريدة" للتخثر الدموي بعد التطعيم،  وأنه ليس مؤكدا أنها ناجمة عن اللقاحات.

وذكرت لجنة سلامة اللقاحات التابعة للصحة العلمية أن البيانات المتاحة لا تشير إلى أي زيادة عامة في حالات التخثر الوريدي العميق أو الانصمام الرئوي بعد تلقي لقاحات، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضافت اللجنة في بيان أن "لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لكورونا يواصل إعطاء نتائج إيجابية فيما يخص المخاطر، كما أن لديه إمكانات هائلة لمنع العدوى وتقليل الوفيات في جميع أنحاء العالم".

وأشارت اللجنة إلى أنها ستستمر في مراقبة لقاح أسترازينيكا، بحسب الوكالة.

واستأنفت أكثر من 10 دول غربية التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" اليوم الجمعة، بعد أن أكدت جهتان تنظيميتان من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أن فوائد اللقاح تفوق أي مخاطر، إثر تقارير عن حالات نادرة أصيبت بجلطات دموية، ما أدى لوقف استخدام اللقاح بصورة مؤقتة.

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