لدغه ثعبان وهرب.. مصرع مسن في سوهاج

لقي مُسن مصرعه إثر لدغ ثعبان له بقرية العوكلية بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.





تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول (ثابت. م. ع - ٦٨ سنه - مزارع - ويقيم دائرة المركز)، مُصاب بحالة إعياء إدعاء لدغ ثعبان وتوفي أثناء الإسعافات الأولية.





وبالانتقال والفحص وبسؤال (شحات. ث. م - ٤٤ عامًا - عامل)، قرر بمضمون ما تقدم، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.



