فيديو.. عماد كمال يهدي الأمهات أغنية ست الدنيا

طرح المطرب عماد كمال أحدث أغانيه، "ست الدنيا"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" ، وهي إهداء للأمهات؛ بمناسبة قرب الاحتفال بعيد الأم، يوم ٢١ مارس، وصورها على طريقة الفيديو كليب.





أغنية "ست الدنيا" من كلمات الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع شريف منصور، والكليب من إخراج كريم رفعت، إنتاج "الغوشي العرفانية".





وتقول كلمات الأغنية:" سيدتي .. ست الدنيا، هي الست العربية، دي رقيقة وفيها الطيبة، انما في الصعب قوية، سيدتي .. انتي عظيمة، تستاهلي تعيشي كريمة، انتي البيت اللي بيحمي، وبتدي حياتنا القيمة، الإبنة الأخت الأم، زوجة وفي الحزن تضم .. رجلها تحتيها الجنة، حقها فوق راسنا نشيلها، ونجيب الكون ونجيلها، واكتر بقا ما بتتمنى، لو نفهم بس قيمتها، عمرنا ما نقل راحتها، دي الفرحة لكل حياتنا، ازاي نجرح كرامتها، في الضعف احنا نقويها، في زعلها نقوم نراضيها، ملكة ولازم نحميها، ولا حد في يوم يإذيها".



