هاشتاج روبي يتصدر تويتر عقب شائعة ارتباطها بـ وليد منصور

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج روبي، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".

وعبر رواد السوشيال ميديا عن مدى حبهم لألبوم الفنانة روبي الجديد، الذي يحمل أسم "حتة تانية"، والذي قام بإنتاجه المنتج وليد منصور.

وانتشرت شائعات تتضمن ارتباط الفنانة روبي بالمنتج وليد منصور، بسبب انتشار صور تجمعهما سويًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونفي وليد منصور تلك الشائعة.

وكان قد احتفل المنتج وليد منصور والفنانة روبي بنجاح أول اغنيتين من ألبومها الغنائي والذي طرح خلال الأيام الماضية وحقق نسب مشاهده عالية .

واستطاعت روبي تحقيق نجاح ملحوظ منذ تعاونها مع وليد منصور منذ 3 أشهر، واندماجها بحالة نشاط فني غير مسبوق، بدايةً من ألبوم "حته تانية" الذي أعادها للغناء بعد توقف 14 سنة.

وحرصت روبي على توجيه رسالة إلى المنتج وليد منصور بعد تعاونهما في ألبومهما الغنائي، وذلك بعدما طرحت البوستر الرسمي للألبوم، ، عبر حسابها على موقع انستجرام، قالت فيها : "بجد شكرًا على تعبك معايا، وان شاء الله الألبوم هينجح زى ما انت على طول ناجح ومكسر الدنيا".

وتصدر هاشتاج #روبي قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا كالاتي:

اصل الافندي دا في حته تانيه عندي.. مترستأ جوا قلبي و فـ قلبي ليه غلاوة💖#روبي — Mennatullah (@MennaAboomar) March 19, 2021

#روبي عاملة comeback يحسب ليها بصراحة فيه مزيكا و تنوع و خفة روح — Alfred Fouad (@AlfredGhaly) March 19, 2021

مين دا اللي ساوى بينه وبين الناس دا هوا ماس وهما نحاس ، حساس وروحه حلوه زي غنوه رقص هووووووباااااا 💃🏾💃🏾💃🏾💃🏾💃🏾💃🏾 💃🏾 ،،،،،، كل الحب ل #روبي — Shaimaa ♎️ (@shaiaddus) March 19, 2021