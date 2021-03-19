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رياضة

مودريتش أفضل لاعب في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:04 م
مودريتش
مودريتش
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عبدالله هشام
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن فوز لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل لاعب بالجولة الأخيرة من إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

جاء ذلك عبر الحساب الرسمي لـ الاتحاد الأوروبي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معلنا تفوق الكرواتي لوكا مودريتش على كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي ، ونجولو كانتي نجم وسط تشيلسي، وكيميتش نجم بايرن ميونخ.

ونجح ريال مدريد برفقة مودريتش بتخطي عقبة أتالانتا الإيطالي بنتيجة 3-1 في مباراة الإياب ، وكان الملكي فاز عليه في مباراة بهدف نظيف في مباراة الذهاب بإيطاليا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليفربول الإنجليزي ضمن منافسات دور ال8 من بطولة دورى أبطال أوروبا في مواجهة ثأرية بين الفريقين .
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