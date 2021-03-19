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فن

بـ الأسود.. إيمي سالم تتألق داخل السيارة

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:08 م
ايمي سالم
ايمي سالم
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محمد بدران
تألقت الفنانة إيمي سالم، في أحدث ظهور لها، من خلال صور، نشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إيمي سالم، بـ"توب أنيق وجذاب" باللون الأسود الذي برز جمالها وأناقتها، وعلقت: "بغض النظر عن مدى قبح الأشياء؛ هناك القليل من الجمال الصغير في مكان ما.... أنت فقط بحاجة إلى تصور مختلف".

كما تركت ايمي سالم شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تبرز جمالها، ووضعت لمسات ناعمة من اللون الأسود كأيشادو للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الذى يبرز جمال أنوثتها.

يذكر أن آخر ما قدمته الفنانة إيمي سالم هو برنامج نفسنة الذي كان يعرض على قناة القاهرة والناس.

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