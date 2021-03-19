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أخبار البلد

خطأ فادح.. إحالة مخرج وفريق عمل بث صلاة الجمعة إلى التحقيق

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:26 م
صدى البلد
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أحمد سالم

تسبب خطأ لغوي فادح، في إحالة مخرج النقل المباشر لصلاة الجمعة اليوم عبر التلفزيون المصري للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام.

وأكدت مصادر بالتلفزيون المصري أن نائلة فاروق رئيس قطاع التلفزيون، أحالت المخرج محمد القاضي، والفريق المسؤول عن بث صلاة الجنعة من مسجد الإذاعة والتلفزيون عقب الخطأ في كتابة كلمة "الإذاعة" على الشاشة بهذا الشكل "الازاعه".

وتسبب الخطأ في سخرية كبيرة من جانب رواد التواصل الاجتماعي الذين استعظموا حجم الخطا بالنسبة للتلفزيون المصري وقيمته.

وأكدت المصادر أن نائلة فاروق، تدخلت على الفور لعقاب المخطئ من خلال الجهة المختصة مثمثلة في الشؤون القانونين، بحيث يتم تلاشي مثل هذه الأخطاء مرة أخرى.
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