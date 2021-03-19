خطأ فادح.. إحالة مخرج وفريق عمل بث صلاة الجمعة إلى التحقيق





تسبب خطأ لغوي فادح، في إحالة مخرج النقل المباشر لصلاة الجمعة اليوم عبر التلفزيون المصري للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام.





وأكدت مصادر بالتلفزيون المصري أن نائلة فاروق رئيس قطاع التلفزيون، أحالت المخرج محمد القاضي، والفريق المسؤول عن بث صلاة الجنعة من مسجد الإذاعة والتلفزيون عقب الخطأ في كتابة كلمة "الإذاعة" على الشاشة بهذا الشكل "الازاعه".





وتسبب الخطأ في سخرية كبيرة من جانب رواد التواصل الاجتماعي الذين استعظموا حجم الخطا بالنسبة للتلفزيون المصري وقيمته.



