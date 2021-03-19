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برلمان

برلماني يطالب بتقديم حافز مادي لكل أسرة تلتزم بتنظيم النسل

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:15 م
النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف نسيم
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أحمد أيمن
أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن فترة حكم الرئيس السيسي، تشهد إبراز دور المرأة والاحتفاء بقدراتها وتقديمها وترشيحها للعديد من أرفع المناصب سواء في البرلمان أو عبر المناصب الوزارية أو المؤسسات الكبرى في الدولة انطلاقا من رؤية راسخة بضرورة تعزيز وضع المرأة والدفع بها وتشجيعها على استعادة حقوقها.

اضاف نسيم خلال تصريحات له اليوم،  إلى أن مصر تنمو بشكل جيد على المستوى الاقتصادي، وتتطور في قطاعات مختلفة، والهدف رفع مستوى معيشة الأسرة المصرية، لأنه كلما كان هناك زيادة متسارعة في النمو السكان، كان هناك ضغط أكبر، على رب الأسرة وعلى كل أعضاءها، مضيفا من الأفضل لكل أسرة أن تكتفي بطفل او اثنين، مثمنا مقترح وزيرة التخطيط د. هالة السعيد، بدراسة تقديم حافز مادي للأسر التي ستلتزم بضوابط تنظيم الأسرة، ووضع مدخرات للمرأة التي تلتزم بضوابط تنظيم الأسرة تحصل عليها بعد فترة معينة كحافز.

 واشار وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، الى أن تنظيم الأسرة، في ظل وضع اقتصادي وعالمي متغير لابد وأن يأخذ أشكالا عديدة، كما أن القضية المزمنة لزيادة الإنجاب تحتاج الى حلول مبتكرة ومنها ما اقترحته وزيرة التخطيط. د.هالة السعيد للتصدي لهذه المشكلة.
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