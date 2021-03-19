العناني: استقبلنا 2 مليون سائح من 20 دولة منذ استئناف الحركة السياحية

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، في متحف شرم الشيخ، بوفد إيطالي كبير يضم 140 فرد من ممثلي أكثر من 20 من كبرى منظمي الرحلات السياحية الإيطالية.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد العناني الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية الموجودة بها، بالإضافة إلى استعراض الحوافز التي منحتها الدولة لتشجيع كبري منظمي الرحلات السياحية العالمية لتنظيم الرحلات الى المحافظات السياحية الساحلية.

وتحدث أيضًا عن الخطوات والتدابير التي اتخذتها مصر لاستئناف حركة السياحة الوافدة إليها تدريجيًا منذ يوليو الماضي بما يضمن السلامة الصحية لكافة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي، مشيرا إلى أنه اليوم يشهد مرور عامًا كاملًا على إغلاق الطيران الدولي في مارس الماضي.

وأشار العناني إلى أن مصر استقبلت أكثر من 2 مليون سائح من أكثر من 20 دولة حول العالم منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر في أول يوليو الماضي، مؤكدا أن أعداد السياحة الوافدة إلى مصر في تزايد مما يدل علي ثقة السائحين في المقصد السياحي المصري وفي الإجراءات الإحترازية المطبقة به.





ولفت الوزير إلى أن جميع السائحين الذين جاءوا إلى مصر منذ استئناف الحركة عادوا إلى بلادهم مرة أخرى بدون إصابة واحدة، موضحا أن عدد الاصابات في مدينة شرم الشيخ تكاد تكون معدومة.

وتحدث عن مدينة شرم الشيخ ومقوماتها السياحية الفريدة التي تعطى للسائحين فرصة لتجربة سياحية مميزة من خلال دمج السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية والترفيهية حيث يستمتع صباحا بالشواطئ الخلابة ويمكنه في المساء زيارة المتحف لمشاهدة الآثار المصرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وأكد أن مصر تفتح ذراعيها وترحب بجميع السائحين حول العالم للاستماع بالمقومات السياحية والأثرية الفريدة الموجودة بها، لافتا إلى أن أول إبريل المقبل سيشهد العالم الموكب المهيب لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها النهائي بالمتحف القومي للحضارة المصرية، موجها الدعوة للوفد وللعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الضخم الذي لن يتكرر ولا يجب أن يفوتهم.

كما تطرق اللقاء للحديث عن الخطط الترويجية المستقبلية لدفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ومناقشة سبل التعاون خاصة فيما يتعلق بدراسة وتقديم الآلية الحالية لمنظومة الحملات المشتركة، والرحلات التعريفية وورش العمل.

من جانبه، أشار أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أهمية السوق الإيطالي بالنسبة للسياحة المصرية حيث يعد من الأسواق المصدرة للسياحة الي مصر وخاصة إلى شرم الشيخ، لافتا إلى أن كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية يتم تطبيقها بصرامة وبالشكل الأمثل الذي يضمن سلامة الجميع من السائحين والعاملين بالقطاع.

ومن جانبه، أكد Eugineo Peritoni ممثل رئيس مجموعة دومينا الإيطالية للاستثمار السياحي والعقاري أن مصر تعتبر مقصد آمن سواء من جانب توافر كافة سبل الأمن والأمان أو من جانب تطبيق كافة معايير وإجراءات السلامة الصحية، لافتا إلى أن أعداد الإصابات في مدينة شرم الشيخ تكاد تكون معدومة.





وأضاف أن هذه الزيارة جاءت لتفقد الإجراءات المطبقة على أرض الواقع وهذا هو جزء من آلياتهم وخططهم لاستئناف حركة السياحة الوافدة من إيطاليا إلى مصر وخاصة لمدينة شرم الشيخ.