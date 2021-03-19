المفتي: لا مانع من الحج نيابة عن الأب والأم المتوفيين..فيديو

كشف الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن المسلم يجوز له الحج نيابة عن الأب والأم.





وقال علام خلال حواره مع برنامج "نظرة"،المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، فى حديثه عن رسول الله :"إِذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ".





وأكد مفتى الجمهورية، على ضرورة التزام الابن بالصلاة، لتحقيق ما ورد بالحديث من أهمية الدعوة للوالدين، حيث أن الدعوة لا تقبل إلا إذا كان الشخص يصلي.





وأضاف مفتى الجمهورية، أنه لا مانع من الحج بالنيابة عن الأب والأم المتوفيين، بشرط أن يكون الابن قام بالحج أولا.



