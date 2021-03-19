وزيرة الصحة: لقاح أسترازينيكا آمن جدا وليست له آثار جانبية

ردت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على ما يتردد بشأن أزمة في الآثار الجانبية للقاح استرازينيكا، قائلة :"هذا اللقاح آمن وفعال جدا على الإنسان، ويعطي حماية بنسبة ٧٠٪ من كورونا".





وقالت زايد، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن هذا اللقاح به شفافية وصراحة في إعلان اي عرض صحي له، مضيفة أن مع زيادة عدد المواطنين الذين يحصلون عن اللقاح كبير حول العالم.





وأضافت أن ما حدث، هو أن المواطنين الذين اصيبوا بالجلطات وعددهم ٣٠ شخصا، اصيبوا بها من بين ملايين حول العالم تلقوا اللقاح، وهؤلاء الأشخاص ليس للقاح استرازينيكا علاقة بالامراض التي اصيبوا بها.