بسبب سائق في حالة سكر.. أم تشهد لحظة مصرع ابنتها وأحفادها في حادث أليم

شهدت أم لحظة مصرع ابنتها وثلاثة من أحفادها في حادث أليم ، حيث اشتعلت النيران في السيارة التي كانوا متواجدين بداخلها إثر اصطدام سائق في حالة سكر بها.





وتحدثت الأم "روندا برانش"، وهي من ولاية "تكساس" الأمريكية، عن تفاصيل الحادث في تصريحات أدلت بها لوسائل إعلام محلية، قائلة إن عائلتها كانت تساعدها أثناء انتقالها من منزلها إلى محل إقامة جديد، وكانت تقود شاحنة وبرفقتها اثنين من أحفادها، بينما كانت ابنتها "بورشا" تنطلق بسيارتها وتسبقها بمسافة ومعها ثلاثة من أبنائها، وذلك مساء الأحد الماضي.









وبعد أن استطاعت "روندا" اللحاق بسيارة ابنتها، لاحظت تصاعد ألسنة اللهب من شيء ما على الطريق، لكنها لم تكن تتصور إطلاقًا أن النيران اشتعلت في سيارة ابنتها.





وسرعان ما تبين لها أن الابنة تعرضت لحادث على الطريق إثر اصطدام سائق مخمور بسيارتها، ورأت الأم لحظة اشتعال النيران في السيارة التي كانت تقودها "بورشا" وبرفقتها ثلاثة من أبنائها.





وأفادت تقارير وسائل إعلام بأن الأم ورضيعها البالغ عمره 7 أشهر لقيا حتفهما جراء الحريق، في حين نُقل الطفلان الآخران، وهما في عمر 5 سنوات وسنتين، جوًا إلى مستشفى حيث أُعلنت وفاتهما.









وبالنسبة إلى "دانيال كندا"، وهو السائق الذي تشتبه الشرطة كونه المتسبب في حادث التصادم، فلم يصب سوى بكدمات وخدوش، وحُدد يوم الـ19 من مارس لمثوله أمام المحكمة.



