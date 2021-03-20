نيابة المنيا تحقق مع فران لاتهامه بقتل جدته لسرقة قرطها الذهبي والحصول على الميراث

بدأت نيابة مركز المنيا بإشراف المستشار تامر مطيع المحامى العام لنيابات جنوب المنيا التحقيق مع فران لاتهامه بقتل جدته لسرقة قرطها الذهبى والحصول على ميراث والدته كما أمرت بسرعة تحريات البحث الجنائي حول الواقعة.





ترجع أحداث القضيه إلى تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا بتلقيه بلاغا من موظف بتغيب والدته ربة منزل تبلغ من العمر 75 سنة، مقيمة بذات الناحية عقب خروجها





توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وضباط البحث الجنائى إلى أن آخر مشاهدة للمتغيبة كانت برفقة حفيدها "فران 25 سنة مقيم بذات الناحية له معلومات جنائية" ومُنذ تاريخ الإبلاغ عن الغائبة اختفى المذكور عن محل إقامته وأغلق هاتفه المحمول ولم يتصل بأهليته.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل عن ضبط المذكور وبمناقشته اعترف بقتل جدته عن طريق كتم أنفاسها ووضعها داخل جوال والتخلص منها بإلقائها بمصرف بدائرة المركز عقب استيلائه منها على قرطها الذهبى وحتى تتمكن والدته من الحصول على الميراث من جدته تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



