«فايزر» و«جونسون آند جونسون» توقعان صفقات مع البرازيل لتقديم 138 مليون جرعة لقاح كورونا

وقعت شركتا الأدوية (فايزر) و(جونسون آند جونسون) اليوم الجمعة، صفقات مع وزارة الصحة البرازيلية؛ لتقديم 138 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا إلى للبلاد.







وأوضحت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن شركة (فايزر) سوف تسلم البرازيل 100 مليون جرعة من اللقاحات، بحلول شهر سبتمبر المقبل.







وقالت الصحة البرازيلية، الإثنين الماضي، إنها تتوقع استلام 13.5 مليون جرعة من لقاح (فايزر) خلال الربع الثاني من عام 2021، و86.5 مليون في الربع الثالث.



