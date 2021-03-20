شاهد.. اختبار تصادم جينيسيس GV80 2021





كما حصلت جينيسيس GV80 2021 على نتائج جيدة في اختبار المصابيح الأمامية لجميع الفئات، وتقنيات التفادي والتحذير المبكر من الاصطدام.





وتأتي GV80 الجديدة بعدد واسع من أحدث أنظمة السلامة ومساعدة السائق، التي تشمل البقاء في حارة الطريق ومراقبة النقطة العمياء ومساعد التفادي المبكر، و10 وسائد هوائية قياسية ومنصة جديدة كليًا تشمل حماية إضافية للمقصورة مع تدعيمها بالفولاذ عالي القوة.





تأتي جينيسيس GENESIS GV80 2021 بطارة جلد ثنائية و‫كراسي‫‬ ‫جلد‬ Nappa مع تحكم بتعديلها وابانوس خسبي أصلي عدادات ديجيتال وشاشة 14.5 بوصة.



تدعم السيارة جينيسيس GENESIS GV80 2021 التعرف على خط اليد لكتابة المواقع علي ال GPS ومتاحة بنظام عزل صوتي فعّال يعمل عبر الموجات الصوتية، و18 مضخم صوت من لكزيكون لضمان افضل تجربة سمعية.



تحتوي السيارة جينيسيس GENESIS GV80 2021 على العديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق النشطة منها مثبت سرعة متكيف، وتفادي الاصطدامات الأمامية والخلفية تلقائيًا دون تدخل السائق.



حازت السيارة جينيسيس GV80 2021 على أعلى تقييم للسلامة “Top Safety Pick+” من معهد التأمين الأمريكي لسلامة الطرق السريعة بعد تفوقها في اختبارات التصادم والسلامة العامة .وصرح معهد السلامة إن السيارة الجديدة جينيسيس GV80 2021 حصلت على تقييمات قوية في جميع اختبارات التصادم الستة التي تشمل الاصطدامات الجانبية والأمامية الجزئية والأمامية المباشرة واختبار صلابة السقف.