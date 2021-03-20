تواجه كل فتاة تقريبًا بعد الولادة نفس المشكلة، مشكلة الوزن الزائد يقنع الأقارب المهتمون الأمهات الحوامل بـ "تناول الطعام لشخصين" وتجميع العناصر الغذائية للطفل تتوقف الفتيات في الوضع عن الحركة بنشاط ولا يتم إنفاق الطاقة المتلقاة مع الطعام مما يؤدي إلى تراكم الدهون في مناطق المشاكل.

كيف تفقد الوزن بعد الولادة؟

الوزن الأمثل الذي يجب أن تضيفه الفتاة أثناء الحمل هو أحد عشر كيلوغرامًا يتخلص الجسم منها أثناء الولادة والتغذية بعد الولادة ومع ذلك في أغلب الأحيان تكتسب الفتيات الحوامل عشرين كيلوغرامًا أو أكثر إذا كانت الجنيهات الزائدة لا تزال تتجاوز الحد الأمثل وتشكلت طبقات الدهون على الوركين والبطن والساقين فلا تيأس وداعًا لفتح المايوه ونظرات الإعجاب للآخرين.

في وقت لاحق بالطبع يمكنك اللجوء إلى الجراحة التجميلية ، لكن لا ينصح بذلك فور الولادة وكذلك اللجوء إلى الأساليب الجذرية استخدام الحبوب أو الوجبات الغذائية الصارمة ستؤذي هذه الأساليب جسمك الضعيف فقط وستعود الوزن الزائد مرة أخرى مما يجعل بشرتك مترهلة ومترهلة.

المبدأ الأساسي لفقدان الوزن بسرعة عالية وعالية الجودة: تناول كميات أقل من الطعام وتحرك أكثر. تحتاج أولًا إلى اتخاذ قرار بشأن الأحمال. في الشهر الأول بعد الولادة ، يُمنع استخدام الصالات الرياضية لساعات طويلة من النشاط البدني ، وتكون "التمارين اليومية باستخدام ممسحة أو مكنسة كهربائية" مناسبة. الجزء التالي ، وهو جزء لا يتجزأ من فقدان الوزن ، هو المشي بعربة أطفال. ساعة واحدة من المشي المكثف تحرق الكثير من السعرات الحرارية مثل 3 ساعات من التمارين في صالة الألعاب الرياضية.

لذلك ، فإن المشي يوميًا مرتين يوميًا سيساعدك على تحسين نفسك بسرعة. سيعيد المشي السريع بناء عضلات ساقك وحوضك ، كما سيعزز الهواء النقي إنتاج الحليب. صحيح ، لهذا تحتاج إلى المشي بأحذية مريحة بوتيرة سريعة وظهر مستقيم. بالإضافة إلى المشي ، يمكنك بدء مجموعات نشطة من التمارين.

يمكنك تصميم البرنامج بنفسك أو عرض الدورات بمجموعات من التمارين. يوصى بالتدرب 2-3 مرات في الأسبوع لمدة ساعة. إذا وجدت صعوبة في أداء التمارين لفترة طويلة ، أو كنت تعاني من نقص شديد في الوقت ، فقم بتقسيم مجموعة التمارين الخاصة بك إلى أجزاء مدتها خمسة عشر دقيقة وقم بها على مدار اليوم. بعد شهر من الولادة ، يمكنك البدء بمزيد من الإجراءات النشطة.

كيف تفقد الوزن بعد الولادة؟

مع ساعة مجانية في اليوم ، قم بالتسجيل في نوادي الرياضة أو دروس اليوجا أو الرقص. كتمرين ، تعتبر السباحة مناسبة ، مما يريح ظهرك. وحتى تزداد حوافزك لممارسة الرياضة فقط ، احتفظ بسجلات للمعايير الخاصة بك ، وقم بوزن وقياس نفسك مرة واحدة في الشهر.

الآن دعنا نتحدث عن التغذية. الاعتقاد السائد بأن الأم المرضعة تحتاج إلى تناول المزيد من منتجات الألبان الدهنية لتحسين جودة الحليب هو خرافة. من الأفضل شرب المزيد من السوائل ، على الأقل لترين في اليوم بالنسبة للأمهات الجدد يوصى بوجبات كسور ، 5-6 مرات في اليوم.

الإفطار مهم بشكل خاص لن تساهم العصيدة على الماء في إنقاص وزن المرأة فحسب بل تقلل أيضًا من خطر الإصابة بالحساسية عند الرضيع أثناء الرضاعة الطبيعية أكل الجبن والفواكه يوجد الكثير من الكالسيوم في الجبن القريش ، وهو مفيد للعظام والأسنان سواء للأم الشابة أو لطفلها ، كما تحتوي الفواكه على المركب الضروري من الفيتامينات.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.