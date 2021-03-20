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مرأة

5 طرق إيجابية تساعد على الحفاظ على شبابك طول العمر

السبت 20/مارس/2021 - 08:47 ص
خمس طرق أساسية ستساعدك
خمس طرق أساسية ستساعدك على الحفاظ على شبابك
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أسماء عبد الحفيظ

حلم كل امرأة أن تظل شابة، بغض النظر عن السنوات بطبيعة الحال، يريد الجميع البقاء بصحة جيدة وشبابًا لأطول فترة ممكنة دع عمرك يزيد حتما هذا لا يعني أن جماله يجب أن يوضع صليبًا. ستتعرف الآن على الطرق الخمس البسيطة التي ستساعدك على البقاء شابًا.

خمس طرق أساسية ستساعدك على الحفاظ على شبابك

أولًا ، عليك أن تمنح نفسك استراحة. وهذا لا يشمل فقط الإجازة مرة واحدة في العام في البحر أو في المنتجع ، ولكن الرعاية الذاتية اليومية. حاول أن تنام المقدار المخصص من الوقت. حاول الاستلقاء أحيانًا خلال يوم العمل وسرعان ما ستلاحظ أن الكدمات تحت العين لا تزال قائمة. استرخ دائمًا من الصخب والالتزامات في عطلة نهاية الأسبوع.

ثانيًا ، اعتني بعيونك. سوف يمنحك بريقهم المؤذى بحرارة وشباب. أفضل طريقة هي: إحضار ملعقة معدنية في الثلاجة لمدة 10 دقائق ، ثم ضعيها على العينين لمدة دقيقة. ولا تنسى الاستخدام اليومي لكريم العين. أيضا ، لا تستخدمي مكياج لامع جدا ، فهو يعطي سنوات فقط.

ثالثًا ، تحتاج الشفاه أيضًا إلى العناية. أفضل للعناية بالشفاه أحمر شفاه مناسب. من الأفضل شراء هذه الأموال التي تحتوي على مكونات طبيعية. يجب أن يرطب شفتيك ويحميهما من الأشعة فوق البنفسجية.

خمس طرق أساسية ستساعدك على الحفاظ على شبابك

الرابع ، شعر صحي ونظيف. إذا كانوا يتألقون ، فمن المؤكد أنك تعطي مظهرك الصحي والشبابي. لذا اعتني بهم كل يوم ، واحميهم من أشعة الشمس والجفاف. ولا تنس أن تغسل.

وأخيرًا ، لا تنسوا أن أفضل علامة على الشباب هي الابتسامة الصادقة والفرح. والابتسام من المهم أن نلمع أسنانًا جميلة وصحية. قم بزيارة طبيب أسنانك كل 6 أشهر واغسل أسنانك بالفرشاة مرتين في اليوم على الأقل. العناية بالأسنان لن تضر بصحتك.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.

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