منة فضالي تكشف عن أصعب أعمالها

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديده من كواليس مسلسل "اكسلانس " من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .





و علقت منة فضالي علي الصورة قائلة : من احب الاعمال ل قلبي بجد واهم الادوار واصعبها #هند #الاكسلانس #منه_فضالي.





يذكر ان شاركت منة فضالي مؤخرا في مسلسل "سكن البنات" بطولة وفاء عامر، منذر ريحانة، دينا، حجاج عبدالعظيم، آيتن عامر، عايدة رياض ونخبة من النجوم والشباب.





وتدور أحداث المسلسل حول فيلا "شويكار" والتى يظن البعض أنها مأوى للمغتربات، ولكن ما لا يعلمه أحد أنه عالم خاص تتشابك فيه حكايات كثيرة وأبرزها حكاية "شيماء" الهاربة من جحيم صديق والدها "عبدالحميد" الذى استولى على أموالها ويريد أن يتخذها جارية، وكذلك حكاية "نانسى" التى خرجت من دمنهور متحدية زوج أمها باحثة عن حبيبها الذى خدعها