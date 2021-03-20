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رياضة

كريم فؤاد: ألعب لإنبي وعقدي مع النجوم ولا أفكر في مفاوضات الأهلي

السبت 20/مارس/2021 - 07:03 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد كريم فؤاد، لاعب إنبي والمنتخب الأولمبي إنه يتطلع لتقديم أفضل مستويات مع المنتخب في اولمبياد طوكيو 2021.

وقال فؤاد في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" بخصوص المفاوضات مع الأهلي: "مازلت لاعب في صفوف انبي، وعقدي مع النجوم، وأترك كل شيء للوقت المناسب فيما يتعلق بمسألة الانتقال إلى الأهلي".

وتابع: "لا أفكر في أي شيء يقال حول مستقبلي، وكل ما يعنيني اللعب في انبي والتفكير في النادي وطموح النادي، حتى ينتهي وقتي مع الفريق".

وأضاف: "عمري الآن 21 عامًا واللعب في الأولمبياد شرف كبير لكل لاعب أن يتواجد فيها وإضافة كبيرة لمسيرة أي لاعب كما أن المشاركة في الأولمبياد نقطة هامة في تاريخ أي لاعب وهذا الشيء حلم من أحلامي".
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