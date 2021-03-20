3 حلقات تفصل إنجي علاء للانتهاء من كتابة «كوفيد 25»

كشفت انجي علاء مؤلفة مسلسل «كوفيد٢٥» والذى تخوض به تجربتها الأولى في دراما رمضان عن عدد الحلقات المتبقية لهافي كتابة المسلسل.

وقالت إنجى في تصريح ل صدى البلد " متبقي لي ثلاث حلقات لكي انتهي من كتابة المسلسل كاملا ".





أضافت :" المسلسل يتم تصويره حاليا ويحاكي تطور لوباء من خلال قصة خيالية ودراما إجتماعية وان المسلسل يجمع بين الدراما المؤثرة ومشاهد الأكشن والتشويق والرعب وأنها تتمنى أن ينال اعجاب المشاهدبن .

المسلسل يتكون من ١٥ حلقة و من بطولة النجوم يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وايتن عامر وادوارد وايناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وأمير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام واسلام جمال وزكي فطين وعماد رشاد وغيرهم من النجوم وإخراج أحمد نادر جلال.





يذكر ان اخر مسلسل تأليف إنجي علاء هو مسلسل بلا دليل بطولة النجمة درة وخالد سليم ونيقولا معوض ومن قبله قصة مسلسل «لعبة إبليس» وآخر رواية لها هي رواية الأشقر مروان.