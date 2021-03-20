الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يستدرج شتوتجارت لتأمين الصدارة





ويسعى بايرن ميونخ بقيادة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل تأمين صدارته لجدول ترتيب البوندسليجا.





في المقابل يأمل شتوتجارت في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري، تمنحه دقعة قوية خلال الفترة المقبلة للقتال من أجل حجز مركز مؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي، الموسم المقبل.





كانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز بايرن ميونخ على شتوتجارت بثلاثة أهداف مقابل هدف.





ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن لايبزيج صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد شتوتجارت في المركز الثامن بـ 36 نقطة.





ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الألماني آينتراخت فرانكفورت مع يونيون برلين، كولن مع بوروسيا دورتموند، فيردر بريمين مع فولفسبورج، شالكه مع بوروسيا مونشجلادباخ.

يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره شتوتجارت، اليوم السبت، في تمام الرابعة والنصف عصرا، على ملعب أليانز آرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الألماني.