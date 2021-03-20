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اقتصاد

وزارة التخطيط تستعين بشركة استشارات لتطوير سلاسل توريد القطاع الزراعي

السبت 20/مارس/2021 - 10:51 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن التعاون مع شركة الاستشارات العالمية (Boston Consulting Group) في مشروع تطوير سلاسل التوريد، لتقديم خدمات استشارية لدعم جهود الحكومة المصرية في مواجهة آثار أزمة فيروس كورونا، وتقدم الشركة خدماتها الاستشارية بدعم من السفارة البريطانية في مصر.


وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشروع يأتي في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الاقتصادية الذي تتبناه الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية كافة لتحقيق نمو احتوائي مستدام وتنفيذ أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث يأتي هذا التعاون مع شركة الاستشارات العالمية بهدف العمل على زيادة مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأزمات.


من جانبه، أوضح الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الشركة تواصلت مع الوزارة لتقديم خدمات استشارية لدعم جهود الحكومة المصرية في مواجهة آثار أزمة فيروس كورونا، منوها إلى أنه تم إجراء العديد من اللقاءات والمناقشات في هذا الشأن والاتفاق على التركيز على القطاع الزراعي لكونه أحد القطاعات الإنتاجية المهمة التي تركز عليها الدولة لزيادة إنتاجيتها ونصيبها من الناتج المحلي، إضافة إلي الإمكانات التصديرية الكبيرة للقطاع والتشابكات مع قطاعات إنتاجية أخرى مهمة كقطاع الصناعة، فضلًا عن أهمية القطاع في توفير فرص عمل، حيث إنه قطاع كثيف العمالة.


وقال الدكتور أحمد كمالي إن المشروع يهدف إلى دراسة سلاسل التوريد الخاصة بالسمك والذرة لتحديد الخدمات اللوجستية المطلوبة لهذا المنتج لتقليل الفاقد منه وزيادة القدرة التصديرية، وخفض الواردات، مما سيسهم في زيادة الإنتاج ومن ثم خفض معدل التضخم، وكذا رفع مستوى معيشة المشتغلين في قطاع الزراعة.


وأوضح أنه تم تحديد منتجات الذرة والأسماك من خلال اللجنة التيسيرية التي تم تشكيلها والمكونة من أعضاء من كل من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية وكذا وزارة التجارة والصناعة.


وأشار كمالي إلى أن اللجنة التيسيربة عقدت عددًا من الاجتماعات، بخلاف الاجتماعات الثنائية بين أعضاء اللجنة وشركة BCG، واستندت الدراسة إلى تحليل البيانات الخاصة بإنتاج المحاصيل، وكذا العديد من المقابلات مع خبراء في المجال، وجميع الأطراف في سلسلة التوريد من المزارعين، والموردين، كما تحدد الدراسة الأماكن المُثلى لمراكز التبريد بالنسبة للسمك، ومراكز التجفيف بالنسبة للذرة، فضلًا عن توضيح تكلفة تلك الاستثمارات وآثرها على الاستيراد والتصدير من تلك المنتجات.


جدير بالذكر أن شركة الاستشارات العالمية ستقوم بإعداد وتقديم "Dashboard" لإجراء عدد من السيناريوهات لقياس الأثر على نتائج الدراسة من وجهة نظر صانع القرار، والمُخطط، والمُستثمر، حيث تمثل أداة غاية في الأهمية ويمكن تطبيقها على عدد من المحاصيل الأخرى.
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