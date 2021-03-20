والدة الشهيد محمد أنور: دم أولادنا مرحش هدر وحقهم هيرجع

قالت عفاف شاش، والدة الشهيد محمد أنور جمعة: إن ابنها استشهد في عام 2016 على أرض سيناء، معقبة: "ربنا بيحب محمد وعشان كدا اختاره شهيد.. محمد كل مواقفه كانت جميلة".





وأكملت خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي ام سي"، أن :"كنت بربي طفل ولم أكن اتخيل أن يكون شهيد في يوم من الأيام، مسترسلة: محمد هو صاحب قرار العمل في سيناء، منوه إلى أنه توجه إلى سيناء في عام 2012.





واسترسلت: كنت خايفة عليه ومن تواجده في سيناء ولكن مكنش ينفع أكون أقل وطنيه منه، متابعه: كل الشهداء لديهم صفات مشتركة كانت كفيلة ليكونوا شهداء.









وأكدت أن استشهاد ابنها ليس أمر سهل، ولكن ما يجعلني بهذا الرضا هو البلد وحبنا ليها، معقبة: "بقول للخونة أن دم أولادنا مرحش هدر وحقهم هيرجع".



