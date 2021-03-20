لطلاب المعاهد الأزهرية.. مواصفات ورقة الأسئلة لامتحان شهر مارس

نبه قطاع المعاهد الأزهرية، على جميع الإدارات التعليمية، بمراحلها المختلفة، باختيار أكفأ المعلمين في كل تخصص بتحضير وتجهيز أسئلة شهر مارس 2021، من ذات المنهج الجديد على غرار ورقة امتحان الفصل الدراسي الأول حسب كل صف دراسي وتحت مسئولية واضع الاختبار وشيخ المعهد ورئيس الكنترول مع الاحتفاظ بالنموذج الأصلى بالكنترول وكذا ورقة إجابة الطالب بعد التصحيح ورصد الدرجات حسب البرنامج الجديد المرسل من الإدارة المركزية للامتحانات.





كما نبه على المعاهد التي بها طلاب العلوم الإسلامية بالصف الثاني الثانوي بوضع أسئلة شهر مارس بالنسبة للمواد الخاصة بطلاب العلوم الإسلامية وباقي المواد كزملائهم في الصف وذلك داخل كل معهد.





مواصفات الورقة الامتحانية

أولا من حيث الشكل:

1 - سلامة الصياغة اللغوية للأسئلة وخلوها من الأخطاء اللغوية والمطبعية

2 - الإلتزام بتوفير البيانات الأساسية من حيث (الشعار، اسم المنطقة، اسم المادة، الزمن، الصف الدراسي، العام الدراسي) على رأس الصفحة بصورة واضحة.

3 - فونت الخط يكون "16" غامق مراعاة للمرحلة العمرية للتلاميذ

4 - ضرورة تحديد عدد الأسئلة حسب طبيعة كل مادة مع الإلتزام بخطة المنهج الموضوعة

5 - مستوى الأسئلة يكون واضحا ومباشرا وبعيدا عن الغموض وذلك تجنبا لتشتت التلاميذ

6 - ضرورة مراعاة توزيع الأسئلة بنسبة 60% لمستوى التلميذ المتوسط و25% للتلميذ الجيد و15% للتلميذ المتميز وتكون الأسئلة مناسبة لزمن الحصة الدراسية

7 - مراعاة أن تكون جميع الأسئلة إجبارية وذلك من أجل القياس العادل لكل التلاميذ





من حيث المضمون

1 - تدرج الأسئلة من السهل للصعب مراعاة للفروق الفردية

2 - أن تقيس المستويات المعرفة طبقا لمثلث بلوم

3 - الأسئلة المقالية تكون مباشرة لاستنتاج الإجابة بيسر

4 - في حالة سؤال الاختيار من متعدد تكون البدائل ثلاثة وعلى الأكثر أربعة إذا اقتضت الضرورة

5- الإلتزام عند وضع الأسئلة أن تكون مناسبة للزمن المحدد للمادة

6 - شمول الأسئلة على جميع أجزاء المنهج

7 - عدم بدء أسئلة أكمل بنقط وتكون النقط بعد الكلمة الاولى أو الثانية وفي الوسط وفي آخر الجملة

8 - توزع الدرجات بطريقة مناسبة ومحددة بحيث لا تتحمل اختلافات المقدرين

9 - مراعاة الأوزان النبسبية لكل مادة

10- في سؤال "أكمل العبارة" توضع الدرجة على النقط فقط وليس الجملة كلها



