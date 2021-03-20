المتحف القومي للحضارة: نسعي لتنفيذ موكب يليق بنقل الملوك والملكات.. فيديو

قال الدكتور أحمد غنيم المدير التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة: إن موكب المومياوات الملكية يتضمن 22 مومياء منهم 18 مومياء ملكية والبقية لشخصيات هامة، معقبا "سنطلق طلقات نارية و سوف ننظم عروض استعراضية ترحيبا بهم في المتحف القومي للحضارة"، منوها إلى أن سوف يشارك في تنظيم هذا الحدث الكبير شركة مصرية بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الفنانين".





وأضاف "المدير التنفيذى لهئية المتحف القومى للحضارة"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري"، أنه سوف يتحرك من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، كما أنه سوف يشارك فى فعاليات هذا الموكب عدد كبير من الوزارات والهيئات والجامعات، وذلك ليكون حدثا مهيبا يليق بملوك وملكات مصر.





وأشار "غنيم"، إلى أن سيتم نقل المومياوات على عربات تمت صناعتها خصيصا لهم، وحتى أنه يحترم فيها قدسية الموت، مضيفا أن سيكون من أولى اهتمامات هذا الموكب الحفاظ على المومياوات من أي تلف، متباعا أنه سوف يمر من ميدان التحرير إلى كورنيش النيل، حتى يصل إلى المتحف القومي للحضارة المصرية ويتخلله مجموعة من الترتيبات التي ستكون مفاجأة لشعب مصر.





وأكد، أن لم يتم تحديد موعد النقل على وجه التحديد، ولكنه سوف يتم الإعلان عنه مفاجأة و في توقيته الصحيح، كما أنه نصاحا جميع المواطنين بمشاهدة هذا الموكب من خلال القنوات التلفزيونية وحتى أنه سوف يبث على القنوات المصرية والكثير من القنوات العالمية".



