عدم الاستقرار الإداري .. شاهد آراء الجماهير بعد تراجع مستوى الزمالك

تجرع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، هزيمة مريرة أمام ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا خلال الأيام الماضية.





حيث أن فوز الترجي ، جعله يتربع على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ليضمن رسميا الصعود إلى ربع نهائي المسابقة القارية، بينما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين ليصعب آماله فى بلوغ ربع نهائي البطولة.





ولذلك قامت كاميرا صدي البلد، برصد اراء الجماهير عن تراجع مستوي الزمالك في الفترة الاخيرة.





و قال "أحمد فوزي" احد الجماهير ، إن سبب تراجع مستوي الزمالك هو عدم الاستقرار الإداري، وذلك يؤثر علي اللاعبين، متمنيا أن يصعد الزمالك في دوري المجموعات في افريقيا ولكنه من الصعب تحقيق ذلك بسبب مستوي اللاعبين.





و اكد "شادي سليم" ، انه بسبب تعيين لجنه مؤقتة و تغيير الإدارة من وقت لأخر و ليس هناك امل للصعود لاننا لم نتعود علي فوز البطولات و لكن نتمني ان يقوم بأداء جيد في المباريات.





و اشار " رامي ايمن " اعتقد ان سبب تراجع المستوي الرئيسي هي نفسية اللاعبين ليس إلا و من الصعب الصعود بعد هزيمة الترجي و أن هذه المباراة كانت قاسية علي جماهير نادي الزمالك.





و اوضح "محمد خالد " ان سبب تراجع مستوي اللاعبين هو عدم اخذهم مستاحقتهم المالية كاملة و لذلك لا يمكنهم القيام بأداء جيد و لكني اتمني الصعود.





وأضاف "مازن عادل " ان يوجد عدة اسباب لتراجع مستواهم من حيث الإدارة إلي مستوي اللاعبين إلي عدم قدرة نادي الزمالك علي دفع المستحقات المالية حتي يصلوا إلي مرحلة جمع التبرعات لبقاء اللاعبين و هذا يقلل من شأن النادي و لكني اتمني من كل قلبي ان يصعد و لكن هزيمة الترجي كانت مريرة و محزنة.