مع اقتراب يوم الأم.. محمد بن راشد يوجه رسالة للأمهات

وكتب محمد بن راشد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر قائلًا:"إلى كل الأمهات .. من مثلكن .. من يشبهكن.. أنتن مصدر الحياة .. أنتن الحياة .. تتقاصر كلماتنا عن وصف حجم المحبة والرحمة الذي وضعتموه في هذا الكون ..

وكتب محمد بن راشد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر قائلًا:"إلى كل الأمهات .. من مثلكن .. من يشبهكن.. أنتن مصدر الحياة .. أنتن الحياة .. تتقاصر كلماتنا عن وصف حجم المحبة والرحمة الذي وضعتموه في هذا الكون .. حفظكن الله .. #يوم_الأم".

يذكر أن أصدر حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة قضائية خاصة تختص بالنظر والفصل في الطلبات أو الادعاءات أو المنازعات التي تنشأ بين الورثة بسبب بيع العقار السكني بعد وفاة مورثهم.





ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، أصدر بن راشد، القرار رقم (8) لسنة 2021 بشأن بتشكيل هذه اللجنة، بهدف الحفاظ على حقوق جميع الأطراف لا سيما كبار السن والقُصر وغير المتزوجات والمطلقات والأرامل والأشخاص من ذوي الهمم.





ووجه بأن تتألّف اللجنة من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونية والمالية والعقارية، يتم تسميتهم بقرار من رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي.





وحسب القرار، تتولى اللجنة القضائية الخاصة عدة مهام منها: النظر والفصل في الطلبات أو الادعاءات أو المنازعات التي تنشأ بين الورثة بسبب بيع العقار السكني وفقًا لأحكام المرسوم رقم (23) لسنة 2020 بشأن تنظيم بيع الورثة للعقارات السكنية في إمارة دبي، والنظر والفصل في الطعون التي تُقدم على القرارات التي تصدرها دائرة الأراضي والأملاك أو مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أو الإجراءات التي تتخذها أي منهما وفقًا لأحكام المرسوم المُشار إليه.



