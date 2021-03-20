بمكياج جذاب.. بشري تبهر متابعيها من أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة بشري عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها.





و ظهرت بشري فى الصورة بإطلالة أنيقة ومكياج لافت، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.





يذكر أن الفنانة بشرى قالت إن من الأدوار التي بذلت فيها مجهود كبير، كان في فيلم "678"، وادت دور مرأة تعرضت للتحرش، وأضافت بشرى خلال لقائها مع برنامج " سهرانين المُذاع على فضائية " أون": "الدور ده تعبني لدرجة انه جابلي اكتئاب".





وتابعت بشرى: "كان معاد فرحي وقتها، وكنت عايزة أأجله بسبب دوري في الفيلم ده، والحالة النفسية اللي كنت فيها".





وأكملت: معظم الأدوار اللي كنت بعملها كانت كوميدي أو لاي ، لكن أول مرة أقوم بدور غريب في فيلم، عشان كده أثر فيا جدًا" .