يعمل حتى مع فصل الإنترنت عن الهاتف.. 6 خطوات سهلة لاستخدام "تيليجرام" عبر الكمبيوتر

يتيح تطبيق المراسلة الفورية تيليجرام Telegram ، لمستخدميه إمكانية إرسال الرسائل النصية والصور والملصقات ومقاطع الفيديو والملاحظات الصوتية والمزيد إلى جهات الاتصال الخاصة بهم عبر إصداراته على الهواتف الذكية، حيث يشتهر بأنه يقدم خدمة تراسل محمية بتقنية التشفير من طرف إلى طرف.





تيليجرام "، ولا يعلم البعض منهم أن خدمة التراسل الروسي توفر نفس وظائف تطبيق الهواتف الذكية، في إصدار مخصص لأجهزة الكمبيوتر يدعى تيليجرام Telegram Web. وبحسب ما ذكره موقع "gadget snow"، يستخدم جميع الأشخاص إصدارات التطبيق المخصصة للهواتف المحمولة من ""، ولا يعلم البعض منهم أن خدمة التراسل الروسي توفر نفس وظائف تطبيق الهواتف الذكية، في إصدار مخصص لأجهزة الكمبيوتر يدعى تيليجرام Telegram Web.









ولكن على عكس نسخة الويب من "واتساب"، يتيح لك تيليجرام استخدام إصدار الويب حتى مع فصل اتصال الإنترنت عن الهاتف الذكي، بحيث تكون الرسائل التي ترسلها عبر تيليجرام ويب متاحة على تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك والعكس صحيح.





ولمعرفة كيفية تفعيل حسابك واستخدام تطبيق "تيليجرام" على الويب، اتبع الخطوات التالية:





الخطوة الأولى: من الكمبيوتر المحمول أو جهاز سطح المكتب، انتقل إلى موقع تيليجرام عبر الرابطhttps://web.telegram.org من متصفح الويب الخاص بك.





الخطوة الثانية: من صفحة تسجيل الدخول بـ "تيليجرام ويب" قم بإدخال رمز الدولة التابع لها.





الخطوة الثالثة: أضف رقم هاتفك ثم انقر على رز التالي .Next





الخطوة الرابعة: ستظهر نافذة منبثقة على الشاشة للتأكيد ما إذا كان رقم الهاتف الذي أدخلته صحيحًا أم لا.





الخطوة الخامسة: ستتلقى رمزًا مكونا من 6 أرقام على الرقم الذي قمت بإدخاله، أضف الرموز ثم انقر مرة أخرى على الخيار "التالي".





الخطوة السادسة: بمجرد اتمام عملية التحقق، ستظهر الشاشة الرئيسية لتطبيق "تيليجرام" إلى جانب جميع الرسائل وجهات الاتصال الخاصة بحسابك كما هي على هاتفك، يمكنك البدء في إرسال واستقبال الرسائل الآن عبر إصدار سطح المكتب.