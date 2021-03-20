تيليجرام يهز عرش كلوب هوس بميزة جديدة.. تعرف عليها

يوفر تحديث تطبيق تيليجرام Telegram الأخير، تحسينات كبيرة على ميزة الدردشة الصوتية التي تم طرحها للمستخدمين أواخر العام الماضي، ويقدم ميزة جديدة تطبيق تنافس تطبيق كلوب هاوس.





تيليجرام لمستخدمي التطبيق على هواتف أندرويد أمس، بعدما تم رصدها لأول مرة في تحديث تجريبي في وقت سابق من هذا الشهر. وبحسب ما ذكره موقع "xda-developers"، ظهرت ميزة المحادثات الصوتية Voice Chat 2.0، في أحدث إصدار ثابت منلمستخدمي التطبيق على هواتف أندرويد أمس، بعدما تم رصدها لأول مرة في تحديث تجريبي في وقت سابق من هذا الشهر.









محادثات صوتية بلا حدود





وبدءا من اليوم، سيصبج بإمكان مسؤولو القنوات استضافة وبث الأحاديث الصوتية المباشرة لملايين المشاركين من خلال في ميزة المحادثات الصوتية المشابهة لـ"كلوب هاوس"، والتي ستكون متاحة في أحدث إصدارت "تيليجرام" بلا حدود على عدد المشاركين.





روابط المستمعين والمتحدثين





ويوفر التحديث أيضًا خيارًا لمساعدة مشرفو المجموعات والقنوات العامة، التي تستضيف غرفة دردشة صوتية على إنشاء ومشاركة روابط دعوة إلى الدردشات الصوتية لتمكين الأشخاص الجدد من الانضمام إلى غرفة المحادثة الصوتية، وسيسمح الإعداد للمسؤولين بإنشاء روابط منفصلة للمتحدثين والمستمعين، سيحصل المسؤولون أيضًا على خيار لإضافة عناوين إلى الدردشات الصوتية لمساعدة الأعضاء على رؤية موضوع المحادثة قبل الانضمام.





المحادثات المسجلة





وبالإضافة لذلك، يجلب تحديث "تيليجرام" أيضًا ميزة الدردشات المسجلة الجديدة، والتي ستسمح لمسؤولي المجموعات والقنوات بتسجيل الصوت من الدردشات الصوتية، ونشرها في المجموعة أو القناة للأعضاء الذين فاتهم الحدث المباشر، وعند الانتهاء من التسجيل سيتم حفظ الدردشات المسجلة ضمن الرسائل المحفوظة على التطبيق.









رفع اليد





وتحصل الدردشات الصوتية من "تيليجرام" أيضا، على ميزة أخرى جديدة، تسمى رفع اليد Raise Hand، لمساعدة المشاركين الصامتين في غرفة المحادثة الصوتية، على الإشارة بسهولة لإعلام المشرفين برغبتهم في التحدث مثل الاتصال ببرنامج إذاعي، سيرى المسؤولون رسمًا متحركًا جديدًا عندما يستخدم أحد المشاركين خيار رفع اليد، سيؤدي النقر فوقه إلى فتح نافذة منبثقة بها خيار للسماح للمشارك بالتحدث أو فتح الدردشة أو إزالة المشارك.









ويتضمن آخر تحديث من "تيليجرام" أيضا، خيارًا لمساعدة المستخدمين في اختيار حسابهم الشخصي أو حساب القناة أثناء الانضمام إلى الدردشات الصوتية، إلى جانب تحسينات الدردشة الصوتية هذه ، يحصل تطبيق التراسل على ميزتين إضافيتين مع التحديث الأخير، أحدهما يمكن المستخدم من إلغاء تحويل الرسائل المرسلة لمحادثة خاطئة، وخيارا آخر لاستئناف التشغيل من النقطة التي تركت فيها الرسائل الصوتية الطويلة.









ولأجراء محادثات صوتية على "تيليجرام"، سيتمكن مسؤولو القناة من استضافة إنشاء محادثة جديدة من خلال فتح ملف تعريف أي مجموعة أو قناة، ثم النقر على الثلاث نقاط الرأسية ومن القائمة المنسدلة حدد خيار بدء دردشة صوتية Start Voice Chat".



