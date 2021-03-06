ميزة عظيمة بـ "تيليجرام" تتيح لك حذف الرسائل من هواتف الآخرين.. إليك الطريقة

تتيح لك بعض تطبيقات التراسل الشائعة ، إمكانية حذف الرسائل بداخلها، ولكنها غير مفيدة على الإطلاق، حيث تقوم الوظيفة الأساسية لخاصية الحذف تلك على إزالة النص المرسل فقط من جهازك، ولكنها تظل مرئية على جهاز المستلم.





ولحسن الحظ، يسمح تطبيق تيليجرام Telegram ، لمستخدمي منصته ميزة قوية تساعدهم على حذف الرسائل من طرفي المحادثة، حيث يتم حذف الرسالة أو المحادثة بالكامل من جهاز المرسل ومن جهاز المرسل إليه الذي تم إرسال الرسالة إليه.









وبمجرد تحديد رسالة معينة لحذفها على تطبيق تيليجرام، ستختفي نهائيا محفوظات الدردشة الخاصة بالمرسل والمستقبل، ولأن تطبيق المراسلة الشهير يركز على الخصوصية، لا يتطلب الأمر موافقة المستخدم الآخر على الرسائل المحذوفة، حيث لا تقتصر ميزة الحذف فقط على طرف واحد، إذ يمكن للطرفين في أي وقت استخدام الميزة لحذف الرسائل أو الدردشة بالكامل.





وفيما يلي نستعرض إليك.. كيفية حذف الرسائل المرسلة في تيليجرام





الخطوة الأولى: افتح تطبيق تيليجرام على هاتفك الذكي.





الخطوة الثانية: اضغط على الدردشة التي تحتوي على الرسائل التي ترغب في حذفها.









الخطوة الثالثة: انقر نقرة مطولة على الرسالة المسيئة التي تريد حذفها حتي تظهر قائمة منبثقة.





الخطوة الرابعة: من قائمة الخيارات المنبثقة، اضغط على خيار الحذف Delete.





الخطوة الخامسة: حدد خانة الاختيار من الرسالة المنبثقة الجديدة، لحذف الرسالة أيضا من جهاز الطرف الآخر (المستلم).





الخطوة السادسة: انقر على "حذف" مرة أخرى، أسفل المربع المنبثق، وستحذف الرسالة المحددة نهائيا من هاتفك وهاتف مستلمها.



