علماء في ألمانيا والنرويج يتوصلون لنتائج جديدة بشأن لقاح أسترازينيكا

توصل باحثون في ألمانيا والنرويج إلى سبب ظهور حالات تجلط دم بين متلقي لقاح أسترازينيكا AstraZeneca ، مما سمح للأطباء بمعالجتها.





قال علماء في مستشفى جامعة جرايفسفالد الألمانية، في بيان إنه في حالات نادرة، أنتج اللقاح جسمًا مضادًا تسبب في تكوين جلطات دموية في الدماغ.





وسمح هذا الأمر للعلماء بتحديد كيفية علاج المرضى الذين كونوا جلطات الدم، وذلك من خلال إعطائهم الجلوبولين المناعي عن طريق الوريد، والذي يستهدف الجسم المضاد، ومخففات الدم.





قال البروفيسور "أندرياس جرينشر"، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" "قلة قليلة جدًا من الناس ستصاب بهذه الجلطات ولكن إذا حدث ذلك، فنحن الآن نعرف كيف نعالج المرضى."





وأوقفت عدة دول أوروبية هذا الأسبوع استخدام اللقاح لفترة قصيرة بسبب مخاوف من حدوث جلطات دموية، تم تسجيل 37 حالة من بين 17 مليون تلقوا اللقاح.