مخرجة فيلم "أصوات هن": الفيلم وثائقي ومنبثق من قصص سيدات حقيقية.. فيديو

قالت هايدي جبران، مخرجة فيلم "أصوات هن" عن معاناة الأمهات بعد الإنجاب ، إن الفيلم وثائقي ويعتمد على قصص سيدات حقيقة ، موضحة أن تجربة الأمومة الحقيقة مختلفة تماما عن المعروضة في السينمات ، وهو ما دفعها للإستعانة بقصص حقيقية.





وأضافت هايدي جبران ، خلال مكالة هاتفية لـ برنامج "إنبوكس" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد 2" ، أن فكرة الفيلم جائتها خلال بدايات جائحة كورونا ، ومع تجربتها كأم ، وشعورها بمسؤوليتها تجاه أبنها .





وتابعت: بعد مخلفت أبني مبقتش حر نفسي ، بقيت أم بكل متحمله الكلمة ، ومن هذه المسؤولية كانت نتاج الفيلم والفكرة .





وأكملت: الأمهات دي بتربطني بيهم علاقة شخصية ، واستعنت بيهم عشان عندهم تجارب صعبة كتير ،منها الإنفصال والمسؤوليات.



