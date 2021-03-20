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توك شو

مخرجة فيلم "أصوات هن": الفيلم وثائقي ومنبثق من قصص سيدات حقيقية.. فيديو

السبت 20/مارس/2021 - 03:31 م
فيلم أصوات هن
فيلم "أصوات هن "
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نورهان رأفت
قالت هايدي جبران، مخرجة فيلم "أصوات هن" عن معاناة الأمهات بعد الإنجاب ، إن الفيلم وثائقي ويعتمد على قصص سيدات حقيقة ، موضحة أن تجربة الأمومة الحقيقة مختلفة تماما عن المعروضة في السينمات ، وهو ما دفعها للإستعانة بقصص حقيقية.

وأضافت هايدي جبران ، خلال مكالة هاتفية لـ برنامج "إنبوكس" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد 2" ، أن فكرة الفيلم جائتها خلال بدايات جائحة كورونا ، ومع تجربتها كأم ، وشعورها بمسؤوليتها تجاه أبنها .

وتابعت: بعد مخلفت أبني مبقتش حر نفسي ، بقيت أم بكل متحمله الكلمة ، ومن هذه المسؤولية كانت نتاج الفيلم والفكرة .

وأكملت: الأمهات دي بتربطني بيهم علاقة شخصية ، واستعنت بيهم عشان عندهم تجارب صعبة كتير ،منها الإنفصال والمسؤوليات.

ولفتت إلى أنه من ضمن نماذج الكفاح بالفيلم الأمهات اللواتي يضحن بوقتهن من أجل أبنائهم ، والتخلي عن أحلامهم ومشوارهم المهني لأجلهم.
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