وكيل صحة بني سويف : انتظام خدمة الغسيل الكلوي بمستشفى الفشن المركزي

أكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، على انتظام الخدمة الصحية بقسم الغسيل الكلوي بمستشفى الفشن المركزي، بعد أن تعرضت أمس "الجمعة" إحدى غرف الوحدة لحريق، موضحا أنها كانت خالية من المرضى ، لاسيما أن ذلك اليوم كان اجازة لجلسات الغسيل الكلوي.





الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، خلال اتصاله بالدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، لمتابعة مستجدات الوضع "منذ أمس، إلى أنه زار المستشفى صباح "اليوم السبت" للاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية لمرضى الغسيل الكلوي بانتظام وبالمستوى المطلوب. وأشار





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وتابع المحافظ من خلال وكيل وزارة الصحة الإجراءات المنفذة، والتأكيد على تقديم الخدمة الطبية بانتظام بالقاعات غير المتضررة في تقديم الخدمة الطبية ، مع سرعة إصلاح الغرفة المتضررة من الحريق المحدود ، واتخاذ ما يلزم لمنع تكرار مثل تلك المواقف.





تجدر الإشارة إلى أنه فور العلم بالواقعة كلف المحافظ وكيل الوزارة بالانتقال إلى مستشفى الفشن المركزي لمتابعة الموقف، واتخاذ اللازم من إجراءات، والاطمئنان على المنظومة الصحية وانتظامها في تقديم الخدمة الطبية بالمستشفى ، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.