بـ إطلالة جديدة.. نوال الزغبي تبهر متابعيها

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبى صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت نوال الزغبى في الصورة بإطلالة شتوية انيقة ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الجذاب واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة.
وعلقت نوال الزغبى على الصورة قائلة "وداعا الشتاء ... مرحبا الربيع "
يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي كليب أغنية " عقلي وقف" الذي حقق 5 ملايين مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب، الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.