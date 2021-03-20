بـ إطلالة جديدة.. نوال الزغبي تبهر متابعيها

وظهرت نوال الزغبى في الصورة بإطلالة شتوية انيقة ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الجذاب واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة.

