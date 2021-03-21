تقرير| البنك المركزي: 874.15 مليار جنيه ودائع الحكومة في البنوك بنهاية أكتوبر الماضي

تراجعت جملة ودائع الحكومة بنهاية أكتوبر الماضي إلي 874.15 مليار جنيه مقابل 885.44 مليار جنيه في سبتمبر السابق له ومقارنة بـ 810.721 مليار جنيه في أغسطس 2020.





ذكر تقرير صادر عن البنك المركزي أن جملة الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت 765.2 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 778.034 مليار جنيه في سبتمبر الماضي ومقارنة بـ 702.72 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام









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وبلغت ودائع الحكومة بالعملة الأجنبية نحو 109 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 107.404 مليار جنيه في سبتمبر 2020 ومقارنة بـ108.005 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.





وصلت ودائع الجهاز المصرفي بنهاية أكتوبر الماضي لـ 5.1 تريليون جنيه مقابل 5.053 تريليون جنيه في سبتمبر 2020 ومقارنة بـ 4.9 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام.





وبلغت الودائع غير الحكومية بدون الحكومة وفقا للبنك المركزي، نحو 4.214 تريليون جنيه في اكتوبر الماضي مقابل 4.2 تريليون جنيه في سبتمبر 2020 ومقارنة بـ 4.1 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام.